Переходившая дорогу с ребенком кемеровчанка попала под колеса машины такси

По словам очевидцев, пешеход переходил дорогу вместе с ребенком, и в этот момент на него наехал автомобиль такси. Пострадавший при этом остался жив, но получил травмы.

В пресс-службе ГИБДД города Кемерово журналисту AVOKADO сообщили, что инцидент произошел возле Ленина, 12, сегодня утром около 8:00 по местному времени. Сейчас на месте работают стражи закона. Другие обстоятельства инцидента уточняются.

При этом в кемеровском областном центре медицины катастроф уточнили, что под колесами машины оказалась 37-летняя женщина, она госпитализирована. Медики охарактеризовали характер травм горожанки, как состояние средней степени тяжести.