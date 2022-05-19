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Переезды для машин окажутся закрыты в кузбасском городе

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В одном из городов Кемеровской области на путях ж\д будут закрыты переезды, из-за чего автомобилистам придется ехать в обход.

Движение транспорта через железнодорожные переезды в Междуреченске будет на время ограниченно из-за проведения ремонтных работ на участке Карай – Чульжан Красноярской железной дороги.


По данным местной администрации, закрытия переезда на 73-м километре (остановочный пункт Сады) произойдут 19, 23, 26, 30 мая в период с 8:00 до 20:00. В это время машинам придется следовать через переезд на 78-м километре (остановочный пункт Романтика).

А вот 26, 30 мая с 8:00 до 20:00 будет наоборот – перекроют переезд на 78-м километре. автомобилистов будут пропускать по мере накопления машин в районе переезда на 73-м километре (Сады).

Да!
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