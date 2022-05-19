Переезды для машин окажутся закрыты в кузбасском городе

Движение транспорта через железнодорожные переезды в Междуреченске будет на время ограниченно из-за проведения ремонтных работ на участке Карай – Чульжан Красноярской железной дороги.

По данным местной администрации, закрытия переезда на 73-м километре (остановочный пункт Сады) произойдут 19, 23, 26, 30 мая в период с 8:00 до 20:00. В это время машинам придется следовать через переезд на 78-м километре (остановочный пункт Романтика).



А вот 26, 30 мая с 8:00 до 20:00 будет наоборот – перекроют переезд на 78-м километре. автомобилистов будут пропускать по мере накопления машин в районе переезда на 73-м километре (Сады).