Переезд в Новосибирск: на что обратить внимание при выборе жилья

В чем преимущества покупки квартир от ГК «Расцветай»?

Перспективные локации

Одна из сильных сторон новосибирского застройщика – перспективный портфель земельных участков. Жилые комплексы ГК "Расцветай" очень удобно расположены: шаговая доступность к метро, развитая транспортная и социальная инфраструктура. Перед началом строительства застройщик тщательно изучает локацию, просчитывает все детали, чтобы родителям было удобно добираться на работу, а детям – в школу, детский сад, кружки и спортивные секции.

Сейчас в продаже сразу несколько объектов "комфорт-класса", расположенных рядом с метро: "Расцветай на Красном", "Сакура Парк", "Дом на Шамшиных" и "Расцветай на Обской".

"Расцветай на Красном" – масштабный проект ГК "Расцветай", который подходит семьям с детьми. Семь детских садов, восемь школ, торговые центры, метро "Заельцовская" – все поблизости. Рядом с жилым кварталом любимые "зеленые зоны" и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.