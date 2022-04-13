Переезд в Новосибирск: на что обратить внимание при выборе жилья

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ЖК "Расцветай на Гоголя"

Новосибирск меняется с каждым годом благодаря новым современным жилым комплексам. На рынке недвижимости все больше и больше предложений на любой вкус и кошелек. Как сориентироваться среди разнообразия новостроек? Где покупка квартиры окажется самым выгодным вложением? Читайте в нашем материале.

Надежность застройщика

Важный фактор при выборе квартиры – опыт, репутация и надежность строительной компании.


Группа компаний "Расцветай" (г. Новосибирск) – застройщик, который занимает лидирующие позиции по многим показателям. В 2021-м компания стала первой по вводу жилья в Новосибирской области. В прошлом году было введено в эксплуатацию 14 домов, это – 129 444 кв.м, 2738 квартир*. Важно то, что большинство проектов сдано раньше заявленного срока. В 2020 году ГК "Расцветай" получила статус лидера продаж**. Это, прежде всего, признание покупателей, которые проголосовали за компанию своими деньгами, приобретя жилье у застройщика.

ЖК "Расцветай на Маркса"

В чем преимущества покупки квартир от ГК «Расцветай»?


Перспективные локации


Одна из сильных сторон новосибирского застройщика – перспективный портфель земельных участков. Жилые комплексы ГК "Расцветай" очень удобно расположены: шаговая доступность к метро, развитая транспортная и социальная инфраструктура. Перед началом строительства застройщик тщательно изучает локацию, просчитывает все детали, чтобы родителям было удобно добираться на работу, а детям – в школу, детский сад, кружки и спортивные секции.


Сейчас в продаже сразу несколько объектов "комфорт-класса", расположенных рядом с метро: "Расцветай на Красном", "Сакура Парк", "Дом на Шамшиных" и "Расцветай на Обской".


"Расцветай на Красном" – масштабный проект ГК "Расцветай", который подходит семьям с детьми. Семь детских садов, восемь школ, торговые центры, метро "Заельцовская" – все поблизости. Рядом с жилым кварталом любимые "зеленые зоны" и места отдыха новосибирцев: зоопарк имени Р.А. Шило и Дендрологический парк.

"Расцветай на Красном" – масштабный проект новосибирского застройщика

"Сакура Парк" расположен в "новом центре" столицы Сибири рядом с крупным торгово-развлекательным центром "Аура" и метро "Октябрьская". Здесь – парк для прогулок, шаговая доступность популярных мест отдыха, привлекательный имидж Октябрьского района Новосибирска – все в сердце огромного мегаполиса.

"Сакура Парк" расположен в "новом центре" столицы Сибири

"Дом на Шамшиных" и "Расцветай на Обской" – уже готовое жилье. Его могут приобрести те, у кого нет времени на ожидание, и в силу разных причин необходимо достаточно быстро заселиться.

"Расцветай на Обской" – готовый дом рядом с Михайловской набережной

"Расцветай на Обской" расположен возле Михайловской набережной – исторически значимого места для столицы Сибири и одной из основных площадок для проведения городских мероприятий. Рядом – метро "Речной вокзал", возможность комфортно добираться на левый и правый берег Новосибирска.


Проект в Центральном районе – "Дом на Шамшиных" – это близость сразу к нескольким центральным станциям метро, торгово-развлекательному комплексу "Галерея", самым престижным школам в шаговой доступности, Центральному парку и всей инфраструктуре центра города.

"Дом на Шамшиных" – готовая новостройка в самом центре Новосибирска

Партнерство с ведущими банками


Созданию топовых продуктов на рынке недвижимости Новосибирска способствует и партнерство ГК "Расцветай" с ведущими банками. Результат такого сотрудничества – не только максимально выгодные условия для реализации проектов, но и маркер надежности, устойчивости и конкурентоспособности застройщика. Так, с АО "Банк ДОМ.РФ" на возведение масштабного проекта компании – "Расцветай на Красном" – было предоставлено более 9 млрд руб. Также благодаря эксклюзивным условиям банков-партнеров у застройщика можно приобрести жилье по субсидированной ставке от 0,1%.


Высокое качество строительства


ГК "Расцветай" работает в сегменте "комфорт-класса". Уровень жилого комплекса определяет не только локация и планировки, но и архитектурные и инженерные решения, а также качество строительных материалов.

  • Фасад домов из высококачественного облицовочного кирпича.

Белый облицовочный используется при возведении домов бизнес-класса. Кроме внешней эстетики, у него есть еще ряд преимуществ: морозоустойчивость, низкое водопоглощение и устойчивость к внешним разрушающим факторам.

"Расцветай на Ядринцевской"

  • Конструкция наружных стен. 

Для соблюдения теплотехнического баланса запроектирована трехслойная система кладки стен с внутренним слоем утеплителя, который актуален для сибирского климата.

Объекты ГК "Расцветай" отличает высокое качество строительства

  • Шумоизоляция.

Кирпичные межкомнатные перегородки. Кирпичная стена отлично поглощает звуковые волны, обеспечивая комфортную тишину в каждой комнате.

  • Квартиры, готовые к ремонту.

Ровный слой штукатурки и качественно ошпаклеванные стены позволяют сразу приступать к наклеиванию обоев.

Квартиры в проектах ГК "Расцветай" сдаются готовыми к ремонту

  • Окна, входные двери, радиаторы, внутренние инженерные коммуникациивсе высокого качества, при переезде их не придется менять, а соответственно и нести дополнительные расходы.

Входные двери в объектах ГК "Расцветай" всегда высокого качества

Благоустройство и комфорт по европейским стандартам


Все комплексы ГК "Расцветай" – это огороженная территория с зонами для отдыха, занятий спортом, детскими площадками, подземный паркинг. Вход в дом – на уровне тротуара, прозрачные входные группы, видеонаблюдение, "двор без машин".

Благоустроенная придомовая территория – визитная карточка домов ГК "Расцветай"
Подземный паркинг "Дома на Шамшиных"

Возможность посещения объектов застройщика


При выборе объектов ГК "Расцветай" можно посетить офисы продаж на стройплощадках, чтобы оценить социальную и транспортную инфраструктуру будущего жилья. Есть возможность посетить и демонстрационные квартиры, чтобы посмотреть планировку, оценить параметры жилого пространства и представить, какая будет жизнь в новой квартире.

Офис продаж на стройплощадке "САКУРА ПАРК"

Центр продаж квартир компании
"Расцветай":
г. Новосибирск
ул. Вокзальная магистраль, 8а
тел. +7 (383) 255-88-22
Официальный сайт: гкрасцветай.рф

*Данные Единого Ресурса Застройщика, мэрии Новосибирска;


** Рейтинг независимого аналитика рынка недвижимости Сергея Николаева.


Банки-партнеры: Сбер, Банк ДОМ.РФ, АО "Альфа-Банк" и др.


Застройщики: ООО СЗ "Астра", ООО СЗ "Расцветай на Красном". Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф.


Фото: ГК "Расцветай"

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