Переболевшая коронавирусом 99-летняя жительница Кузбасса прошла вакцинацию

99-летняя жительница шахтерского края решилась на вакцинацию от опасного вируса COVID-19. Сейчас она считается самой возрастной пациенткой, которой был введен препарат, подробности рассказала в ходе утреннего брифинга заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

– Самой возрастной жительнице Кузбасса, которая вакцинировалась, 99 лет. Она у нас в декабре прошлого года перенесла коронавирусную инфекцию. И как только прошло шесть месяцев, она сразу же была вакцинирована, – прокомментировала эксперт.

Перенесла пенсионерка вакцину достаточно хорошо, заверили специалисты. С их слов, ее самочувствие на настоящий момент оценивается как "замечательное".