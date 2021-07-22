Переболевшая коронавирусом 99-летняя жительница Кузбасса прошла вакцинацию

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Медики в Кемеровской области привили от китайского вируса самую возрастную пациенту, которой исполнилось 99 лет.

99-летняя жительница шахтерского края решилась на вакцинацию от опасного вируса COVID-19. Сейчас она считается самой возрастной пациенткой, которой был введен препарат, подробности рассказала в ходе утреннего брифинга заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Самой возрастной жительнице Кузбасса, которая вакцинировалась, 99 лет. Она у нас в декабре прошлого года перенесла коронавирусную инфекцию. И как только прошло шесть месяцев, она сразу же была вакцинирована, – прокомментировала эксперт.

Перенесла пенсионерка вакцину достаточно хорошо, заверили специалисты. С их слов, ее самочувствие на настоящий момент оценивается как "замечательное".

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