Перебои в работе светофоров создали опасность для пешеходов в Новокузнецке

Так, согласно данным свидетеля, светофоры не работают на пересечении улиц Кирова и Спартака в Новокузнецке. Кроме того очевидец отметил, что из-за сложившейся в городе ситуации на дороге возник автомобильный затор, а нерегулируемое движение транспорта спровоцировало опасность для пешеходов.

— На Кирова произошел затор из-за неработающих светофоров. Все люди перебегают дорогу, но это очень сложно. На меня чуть ли не наехала машина, — отметил местный житель.

Оперативного комментария по произошедшему получить у ответственных лиц не удалось, передает "ВашГород".