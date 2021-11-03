Перебегавший дорогу ребенок погиб под колесами автомобиля в Новокузнецке

Инцидент произошел накануне, около 18:00 в районе дома № 59 на улице Гончарова в Новокузнецке. Предварительно установлено, что 9-летний ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, который при этом находился в зоне видимости. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил наезд на мальчика, вследствие чего юный новокузнечанин скончался.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.