Перебегавший дорогу ребенок погиб под колесами автомобиля в Новокузнецке

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Накануне в южной столице Кузбасса случилось ДТП, в результате которого погиб 9-летний мальчик, пытавшийся перебежать проезжую часть.

Инцидент произошел накануне, около 18:00 в районе дома № 59 на улице Гончарова в Новокузнецке. Предварительно установлено, что 9-летний ребенок перебегал дорогу вне пешеходного перехода, который при этом находился в зоне видимости. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил наезд на мальчика, вследствие чего юный новокузнечанин скончался.


Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.


В настоящее время выясняются все обстоятельства ДТП.

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