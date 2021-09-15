Пенсионный фонд России напомнил порядок получения пенсии супруга

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ПФР объяснил, что пенсионные выплаты за умершего мужа или жену, при соблюдении некоторых условий, может получить овдовевший супруг

Граждане России могут получать пенсию умершего супруга, если она была выше их собственной. В таком случае, вдовец или вдова (при условии достижения пенсионного возраста или признания инвалидом) может претендовать на замену своей пенсии выплатами супруга, сообщается на сайте ПФР. Подчеркивается, что право на это имеют лишь неработающие пенсионеры или нетрудоспособные.


Ведомство напоминает и о некоторых последствиях данной процедуры:


  • фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит пенсию не в том размере, что была у его мужа (жены);
  • при переходе на пенсию супруга не полагаются специальные доплаты (повышение фиксированной выплаты), – за северный или сельский стаж, а также не повышается пенсия при достижении 80-летнего возраста.

В любое время свое решение можно изменить, подав соответствующее заявление. В этом случае, пенсия по старости будет назначена с даты обращения в Пенсионный фонд.

Да!
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