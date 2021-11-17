Пенсионеры в Кузбассе смогут получить бумажные QR-коды в МФЦ

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Власти Кемеровской области посоветовали привитым от коронавирусной инфекции пенсионерам отправиться в МФЦ для получения бумажных QR-кодов.

Для получения QR-кодов о прохождении вакцинации от опасного китайского вируса пенсионеры в Кузбассе могут обратиться в офисы МФЦ, где специалисты помогут гражданам старшего поколения пройти регистрацию на портале "Госуслуги", которая проводится только в электронном формате. После проведения всех процедур пожилые люди на руки получают свой официальный документ.


Соответствующую информацию озвучили представители пресс-службы администрации правительства Кузбасса. Также они указали, что со среды, 17 ноября, сертификат с QR-кодом можно предъявлять не только в электронном, но и бумажном формате.


При этом для проведения регистрации пенсионерам потребуется иметь с собой набор обязательных документов, а именно предоставить в МФЦ свой паспорт и СНИЛС.


Что касается пожилых граждан, которые по состоянию своего здоровья не могут прийти на процедуру оформления, то для них предусмотрено оформление сертификата через официального представителя. Для уточнения перечня необходимых для аферы бумаг можно обратиться в отдел МФЦ по месту жительства.


Стоит отметить, что в документе будут указаны данные о владельце, даты вакцинации и ревакцинации. Также в нем может прописываться информация о медицинских противопоказаниях к прививке и перенесенном коронавирусе.

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