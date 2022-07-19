Пенсионерка за перилами балкона привлекла внимание новокузнечан

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Жители южной столицы Кузбасса заметили старушку, которая оказалась в опасной ситуации.

Инцидент произошел утром у многоквартирного дома по улице Тольятти в Новокузнецке. Прохожие заметили, что за перилами балкона на втором этаже стоит пожилая женщина. Очевидцы вызвали специалистов, которые прибыли на место и поднялись наверх с помощью пожарной лестницы.


Пенсионерку переправили обратно на балкон, а затем передали родственникам, сообщают в пресс-службе МБУ "Защита населения и территории" Новокузнецка . Как уточнили журналисту AVOKADO в городской ЕДДС, женщина не смогла объяснить, как и почему оказалась за перилами.


Спасатели также поделились кадрами с места событий.

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Да!
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