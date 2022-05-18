Пенсионерка в зеленом платке пропала в Кузбассе

По данным поискового отряда, Галина Ильинична Конева из села Худяшово, что расположено в Ленинск-Кузнецком районе, вчера в среду, 18 мая, ушла в неизвестном направлении, с тех пор ее местоположение неизвестно.

Рост пропавшей составляет 165 см, у нее нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. В день пропажи она была одета в сиреневую куртку, светло-желтое платье и зеленый платок.

Если вам известна информация о местонахождении 88-летней Галины, вы можете сообщить ее по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.