Пенсионерка в синем платке исчезла в кузбасском лесу

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В Кемеровской области в лесу затерялась пенсионерка. О ее местонахождении ничего неизвестно с 5 июля.

В поселке Березовский в Ижморском районе Кемеровской области бесследно исчезла женщина 65-лет, что следует из сводки ПСО "Лиза Алерт". Отмечается, что в последний раз родные и близкие видели Галину Васильевну Давыдову 5 июля, тогда она направлялась в лес.


Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, а глаза карие. Дом она покинула в серой кофте, черных штанах, темно-синих галошах и синем платке.


Если вам что-либо известно о том, где Галина находится сейчас, то сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52. Сейчас поисковикам требуется помощь добровольцев.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

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