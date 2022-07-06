Пенсионерка в синем платке исчезла в кузбасском лесу

В поселке Березовский в Ижморском районе Кемеровской области бесследно исчезла женщина 65-лет, что следует из сводки ПСО "Лиза Алерт". Отмечается, что в последний раз родные и близкие видели Галину Васильевну Давыдову 5 июля, тогда она направлялась в лес.

Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, а глаза карие. Дом она покинула в серой кофте, черных штанах, темно-синих галошах и синем платке.

Если вам что-либо известно о том, где Галина находится сейчас, то сообщите об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52. Сейчас поисковикам требуется помощь добровольцев.