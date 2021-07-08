Пенсионерка в синем плаще пропала в кемеровском поселке

Волонтеры в Кемеровской области приступили к поискам 72-летней Деменевой (Гопп) Ирины Яковлевны. По информации членов «Лиза Алерт», распространенной в Сети, известно, что женщина 1949 года рождения пропала накануне – 7 июля. С того же дня ее местонахождение неизвестно. Отдельно добровольцы отмечают, что пропавшей необходима помощь медиков.

Приметы пенсионерки: рост 158 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – рыжие с проседью, глаза – карие.

На момент, когда пожилую горожанку видели в последний раз, на ней были надеты: синий плащ и черные резиновые сапоги.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшей, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.