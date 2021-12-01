Пенсионерка в шапке с помпоном пропала без вести в Кузбассе

Согласно данным сотрудников поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение Сапроновой (Муфтаховой) Риммы Мазгаровны 1956 года рождения неизвестно с 28 ноября 2021 года. Пожилая женщина может находиться в Прокопьевске, Киселевске или в другом городе Кемеровской области.

Рост пенсионерки составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза зелено-голубые. Пожилая женщина была одета в черную дубленку с меховым воротником, черные сапоги и черную шапку с помпоном. Пропавшая нуждается в медицинской помощи, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт".

Всех кузбассовцев, располагающих сведениями о возможном местонахождении пенсионерки, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.