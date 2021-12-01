Пенсионерка в шапке с помпоном пропала без вести в Кузбассе

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Волонтеры ПО "Лиза Алерт" начали поиски 65-летней женщины, пропавшей в Кемеровской области. На пенсионерке была черная дубленка и шапка с помпоном.

Согласно данным сотрудников поискового отряда "Лиза Алерт", местонахождение Сапроновой (Муфтаховой) Риммы Мазгаровны 1956 года рождения неизвестно с 28 ноября 2021 года. Пожилая женщина может находиться в Прокопьевске, Киселевске или в другом городе Кемеровской области.


Рост пенсионерки составляет 165 сантиметров, телосложение нормальное, волосы черные, глаза зелено-голубые. Пожилая женщина была одета в черную дубленку с меховым воротником, черные сапоги и черную шапку с помпоном. Пропавшая нуждается в медицинской помощи, сообщается в ориентировке ПО "Лиза Алерт".


Всех кузбассовцев, располагающих сведениями о возможном местонахождении пенсионерки, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.

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