Пенсионерка в Кузбассе лишилась шубы из-за молодой гостьи мужа

Инцидент произошел в городе Белово. Местный житель, 67-летний пенсионер, завел на улице случайное знакомство с женщиной 37 лет. Пока супруга пожилого мужчины находилась на лечении в стационаре, беловчанин пригласил новую знакомую в гости. После свидания злоумышленница унесла с собой норковую шубу и смартфон. Когда 67-летняя беловчанка вернулась домой из больницы, она заметила пропажу и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемую и возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Женщина сообщила, что продала похищенный гаджет и потратила полученные средства, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.

Шуба была возвращена законной владелице.