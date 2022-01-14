Пенсионерка в Кузбассе лишилась шубы из-за молодой гостьи мужа

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Правоохранители в Кемеровской области задержали женщину, которую подозревают в хищении норковой шубы, принадлежащей ее новому знакомому.

Инцидент произошел в городе Белово. Местный житель, 67-летний пенсионер, завел на улице случайное знакомство с женщиной 37 лет. Пока супруга пожилого мужчины находилась на лечении в стационаре, беловчанин пригласил новую знакомую в гости. После свидания злоумышленница унесла с собой норковую шубу и смартфон. Когда 67-летняя беловчанка вернулась домой из больницы, она заметила пропажу и обратилась в полицию.


Правоохранители задержали подозреваемую и возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража". Женщина сообщила, что продала похищенный гаджет и потратила полученные средства, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Теперь злоумышленнице грозит до пяти лет лишения свободы.


Шуба была возвращена законной владелице.

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