Пенсионерка в Кузбассе лишилась кредитных денег после звонка незнакомки

Согласно данным полиции, 70-летняя женщина из Юрги приняла звонок с неизвестного номера. Звонившая девушка представилась сотрудницей банка и предупредила о мошенниках, которые оформили кредит на имя пенсионерки. Чтобы не допустить потери средств женщине было предложено самой оформить заем и отправить деньги на указанный счет.

После этого пенсионерка оформила кредитную карту и сняла с нее 116 тысяч рублей, которые после перевела на счет, продиктованный незнакомкой. Когда операция завершилась, "сотрудница банка" перестала отвечать на звонки, а жительница Кузбасса обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой мошенничества.

В настоящее время расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Устанавливается личность подозреваемой, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.