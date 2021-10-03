Пенсионерка в Кузбассе лишилась кредитных денег после звонка незнакомки

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Жительница Кемеровской области осталась с долгом по кредитной карте после разговора с неизвестной девушкой.

Согласно данным полиции, 70-летняя женщина из Юрги приняла звонок с неизвестного номера. Звонившая девушка представилась сотрудницей банка и предупредила о мошенниках, которые оформили кредит на имя пенсионерки. Чтобы не допустить потери средств женщине было предложено самой оформить заем и отправить деньги на указанный счет.


После этого пенсионерка оформила кредитную карту и сняла с нее 116 тысяч рублей, которые после перевела на счет, продиктованный незнакомкой. Когда операция завершилась, "сотрудница банка" перестала отвечать на звонки, а жительница Кузбасса обратилась в полицию, поняв, что стала жертвой мошенничества.


В настоящее время расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". Устанавливается личность подозреваемой, передает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

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