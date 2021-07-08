Пенсионерка в коричневом пальто пропала в Кузбассе

Добровольцы в Кузбассе приступили к поискам 89-летней Жмуровой Марии Захаровны. По информации, распространенной волонтерами, женщина 1932 года рождения пропала еще в прошлом месяце – 21 июня. С того же момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей пенсионерки: рост 156 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы – седые, глаза – голубые.

На момент, когда пожилую женщину видели в последний раз, на ней были надеты: коричневое пальто и зеленая вязаная шапка.

Волонтеры также отмечают, что горожанка нуждается в помощи медиков.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавшей, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.