Пенсионерка в Кемерове стала узницей своей квартиры

Житель кузбасской столицы сообщил спасателям, что его 63-летняя мать упала в своей квартире на улице Попова. Подняться на ноги женщина уже не смогла, поэтому позвонила сыну и сообщила о травме. Специалисты прибыли на место и проникли в жилье с помощью инструментов. Пострадавшая была обнаружена на полу. Пенсионерка жаловалась на сильную боль в области ног.

Спасатели транспортировали кемеровчанку до кареты "скорой", сообщают в пресс-службе администрации Кемерова. Медики подозревают у женщины перелом шейки бедра, полученный в результате падения.