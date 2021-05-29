Пенсионерка с возможной потерей памяти пропала в Кемерове

В Кузбассе пропала без вести 77-летняя Манина (Кемерова) Людмила Романовна. Ориентировку на поиски пожилой горожанки 1943 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Последний раз родственники пенсионерки видели ее 27 мая. Сейчас ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей кемеровчанки: рост 155 сантиметров, имеет худощавое телосложение, волосы седые, глаза серо-голубые.

На момент, когда женщину видели в последний раз, она была одета в: серое пальто в черную полоску и черный берет.

Отмечается, что с собой у нее была и черная дамская сумка.

Всех, кто имеет какую-либо информацию о возможном местонахождении пропавшей пенсионерки, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.