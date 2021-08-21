Пенсионерка с возможной потерей памяти пропала под Новокузнецком

По информации добровольцев ПСО «Лиза Алерт», распространенной членами отрядов в Сети, пропала 82-летняя жительница села Ильинка Новокузнецкого района - Чучулина (Чудинова) Евдокия Ивановна. 20 августа пожилая женщина вышла из дома, но больше не вернулась обратно.

Приметы пропавшей пенсионерки: рост 150 сантиметров, телосложение – худощавое, волосы – седые, глаза – карие. Отмечается, что у пожилой дамы может быть потеряна память.

На момент, когда ее видели в последний раз, на ней были надеты: коричневый удлиненный пиджак до колен, черные галоши и светлый платок.

Всех, кто обладает какими-либо сведениями о возможном местонахождении пожилой жительницы Кузбасса, просят сообщить их по номерам 8-800-700-54-52 либо 112.