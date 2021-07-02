Пенсионерка с «провалами» в памяти потерялась в Кемерове

К сотрудникам ГИБДД, пребывавшим в патруле в Кемерове, с сообщение о нахождении потерявшейся пенсионерки обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у пожилой горожанки наблюдается потеря памяти: женщина не могла назвать своего имени и адрес дома, в котором живет.

Вместе с женщиной правоохранители отправились искать ее жилище.

- Через некоторое время она указала на подъезд одного из домов, который показался ей знакомым, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Полицейские обратились к жильцам дома, чтобы убедиться в том, что пенсионерка не ошиблась. Кемеровчане узнали в женщине свою соседку и оповестили ее дочь, которая после звонка прибыла к пожилой родительнице.

Как впоследствии выяснилось, 72-летняя пенсионерка страдает от «провалов» в памяти, и именно из-за них она забыла дорогу до дома.