Пенсионерка с «провалами» в памяти потерялась в Кемерове

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Горожанка заметила на улице в кузбасской столице потерянную престарелую женщину, которая не могла назвать своего имени и адреса проживания, и обратилась к полицейским. Правоохранители помогли пожилой даме вернуться домой.

К сотрудникам ГИБДД, пребывавшим в патруле в Кемерове, с сообщение о нахождении потерявшейся пенсионерки обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что у пожилой горожанки наблюдается потеря памяти: женщина не могла назвать своего имени и адрес дома, в котором живет.


Вместе с женщиной правоохранители отправились искать ее жилище.

- Через некоторое время она указала на подъезд одного из домов, который показался ей знакомым, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Полицейские обратились к жильцам дома, чтобы убедиться в том, что пенсионерка не ошиблась. Кемеровчане узнали в женщине свою соседку и оповестили ее дочь, которая после звонка прибыла к пожилой родительнице.


Как впоследствии выяснилось, 72-летняя пенсионерка страдает от «провалов» в памяти, и именно из-за них она забыла дорогу до дома.

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