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Пенсионерка с потерей памяти пропала без вести в Новокузнецке

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71-летняя жительница южной столицы Кузбасса пропала без вести. Местные волонтеры объявили поиски исчезнувшей.

Как сообщают добровольцы ПСО "Лиза Алерт", с 24 июня текущего города о местонахождении Елены Ивановны Муратовой (Березовой), которая страдает от потери памяти, ничего неизвестно.


Приметы новокузнечанки: рост 165 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. В день исчезновения была одета в бело-серую спортивную кофту с капюшоном, бело-серые спортивные брюки и белые кроссовки.


Если вы обладаете информацией о возможном местоположении пропавшей женщины, обратитесь по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по экстренному номеру 112.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские волонтеры объявили о начале поисков новосибирца с потерей памяти.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Да!
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