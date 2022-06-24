Пенсионерка с потерей памяти пропала без вести в Новокузнецке

Как сообщают добровольцы ПСО "Лиза Алерт", с 24 июня текущего города о местонахождении Елены Ивановны Муратовой (Березовой), которая страдает от потери памяти, ничего неизвестно.

Приметы новокузнечанки: рост 165 см, нормальное телосложение, русые волосы с проседью, серо-зеленые глаза. В день исчезновения была одета в бело-серую спортивную кофту с капюшоном, бело-серые спортивные брюки и белые кроссовки.

Если вы обладаете информацией о возможном местоположении пропавшей женщины, обратитесь по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или по экстренному номеру 112.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбасские волонтеры объявили о начале поисков новосибирца с потерей памяти.