Пенсионерка с плохой памятью пропала без вести в Кемерове

Согласно опубликованной ориентировке, местонахождение пенсионерки Тамары Федоровны с тремя фамилиями: Гордеева, Доронина и Бубнова, неизвестно с 19 июля. Как сообщили волонтеры поискового отряда, у жительницы города Кемерово возможна потеря памяти.
Приметы пропавшей: рост 165 см, нормальное телосложение, короткие седые волосы. Она была одета в черно-белое платье и резиновые шлепанцы.
Если вы обладаете информацией о том, где находится пожилая женщина, вы можете сообщить ее по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.
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