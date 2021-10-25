Пенсионерка с инсультом оказалась пленницей квартиры в Кемерове

В минувшие выходные кемеровчанка прибыла в гости к 84-летней матери. Правда в квартиру к пожилой женщине родственнице попасть не удалось: хозяйка закрыла входную дверь изнутри на щеколду. При обращении к спасателям гражданка пояснила, что неоднократно предупреждала пенсионерку не использовать данный механизм, чтобы родственники имели доступ в жилое помещение.

– Понимая, что мама не реагирует на телефонные звонки и не открывает дверь, женщина сразу же обратилась за помощью к спасателям, – пояснили в ведомстве.

Специалисты прибыли на улицу Инициативная, где произошло происшествие, и при помощи специального инструмента взломали преграду, обеспечив доступ в квартиру.

В жилище на полу лежала пенсионерка. Движения женщины были не координированы, а речь – несвязной. В результате пострадавшую осмотрела дежурная бригада скорой помощи. По предварительным данным, у нее произошел инсульт. Пациентка госпитализирована в медицинское учреждение.