Пенсионерка потерялась на улицах кузбасского города

Об исчезновении 75-летней родительницы горожанка сообщила правоохранителям накануне днем. Как было установлено предварительно, престарелая жительница Топков могла потеряться в городе. Помимо того, ей могла требоваться помощь медиков.

Определив все приметы местной жительницы, на ее розыск направились росгвардейцы. Поиски завершились удачно: женщину отыскали на улице Горная. Пенсионерка не могла вернуться домой без посторонней помощи.

Обезопасив женщину, силовики вернули ее дочери, уточнили в пресс-службе Росгвардии Кузбасса.