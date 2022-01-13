Пенсионерка получила травмы в ДТП на кемеровском проспекте

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В среду, 12 января, на Советском проспекте в кузбасской столице произошло мощное столкновение двух иномарок, из-за чего травмировалась пожилая дама.

Накануне днем около 15:30 возле дома №4 на кемеровском Советском проспекте произошло ДТП, в результате которого травмировалась 71-летняя женщина. По данным кемеровских стражей закона, пострадавшая находилась за рулем Honda в момент, когда в ее машину влетела иномарка Toyota Caldina.

По предварительным данным, 56-летний водитель Toyota Caldina не уступил дорогу автомобилю Honda, который двигался по главной дороге, из-за чего произошло столкновение, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кемерова.

Горожанке назначено амбулаторное лечение, ее жизни ничего не угрожает.


Однако в Сети интернет-пользователи, которые стали свидетелями аварии, отметили, что после контакта боковая дверь машины Honda оказалась серьезно повреждена.

Да!
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