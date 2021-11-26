Пенсионерка отсудила у соседей десятки тысяч рублей за укус собаки

Инцидент произошел в Мариинске, в марте 2021 года. Утром 84-летняя местная жительница вышла во двор, чтобы покормить цыплят. Там она увидела большого алабая, который зарычал на пенсионерку. Когда та от страха махнула рукой, собака укусила пожилую женщину за предплечье, а затем легла у входа в дом. Пенсионерка пошла к соседям, которым принадлежала собака, и рассказала о произошедшем, после чего хозяин алабая забрал животное. Пожилую женщину отвезли в больницу, где ей были диагностирована рваная рана предплечья и перелом локтевой кости.

Пенсионерка подала на соседей в суд, потребовав компенсации морального вреда и расходов на лечение. Ответчики при этом утверждали, что травмы женщине нанесла не их собака, хотя сначала признавали вину, сообщают в пресс-службе Мариинского городского суда. Суд вынес решение в пользу пострадавшей пенсионерки.

С ответчиков взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также более 12 тысяч рублей за транспортные расходы, лекарства и оказание юридической помощи.