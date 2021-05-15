Пенсионерка осталась без машины из-за решивших противозаконно заработать студентов в Кузбассе

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Четверо студентов в Белове угнали транспорт пожилой горожанки. Отечественную легковушку молодые злоумышленники планировали сдать на металлолом, чтобы получить за нее деньги.

К полицейским в Белове обратилась 68-летняя местная жительница, которая сообщила о краже: неизвестные похитили ее автомобиль ВАЗ-2106. Злоумышленники вывезли транспорт прямо с парковки, которая расположена на привокзальной площади. Пропажу автомобиля горожанка заметила на следующее утро после того, как оставила машину там. Общая сумма ущерба составляет 30 тысяч рублей.


Разбираясь по заявлению, полицейские определили, что к преступлению могут быть причастны четверо 18-летних студентов. Их задержали. Правоохранителям молодые люди рассказали, что действительно угнали авто, а сделали это для того, чтобы впоследствии сдать его на металлолом, пишут пресс-служба ГУ МВД Кузбасса.


К текущему моменту автомобиль уже был возвращен законной владелице. Угонщики выступили фигурантами уголовного дела по факту, описанному выше. Отмечается, что теперь парням грозит до пяти лет заключения в местах лишения свободы.

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