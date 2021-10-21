Пенсионерка из Кузбасса с потерей памяти пропала без вести

По информации ПО "Лиза Алерт", 19 октября в Кемерове ушла из дома и не вернулась Лебедева (Кожемяко) Нина Михайловна. В настоящее время поисковики ищут пропавшую.

Согласно ориентировке, опубликованной отрядом в соцсетях, женщина ростом 163 см, плотного телосложения, с седыми волосами и голубыми глазами. Была одета в коричневое болоньевое пальто, а с собой, предположительно, имела тканевую сумку. Также отмечается, что пенсионерка страдает потерей памяти.

Владеющих данными о возможном месте пребывания пропавшей просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.