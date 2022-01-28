Пенсионерка из Кузбасса прошла несколько километров по морозу из-за ЧП на трассе

65-летняя женщина со своим 17-летним внуком ночью по дороге попали в неприятную ситуацию. На машине лопнула шина, а женщина осталась без телефона, так как тот разрядился

Чтобы им кто-то помог, пенсионерка прошла несколько километров до населенного пункта. После звонка в оперативную службу, сотрудники экстренно прибыли на место.

- <…> отогрели подростка в патрульном автомобиле, а сами заменили колесо, завели транспорт и помогли отогнать машину до дома пенсионерки, - сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, ГИБДД порекомендовало кузбассовцам отказаться от личных авто из-за погоды