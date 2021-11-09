Пенсионерка из Кузбасса попала под суд за выражение мнения в комментариях соцсети

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Пожилая жительница кузбасского города написала комментарий в городском паблике, но стражи порядка нашли в нем признаки экстремизма и отдали возрастную гражданку под суд.

62-летняя жительница города Междуреченск в 2019 году оставила комментарий, в котором содержались провокационные высказывания. В результате через два года текстом заинтересовались стражи закона.


Эксперты пришли к выводу, что слова пенсионерки призывали к совершению враждебных действий по отношению к группе лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения общности территории и отношению к религии.

– Обвиняемой проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой. Со следствием женщина сотрудничала, вину признала, – прокомментировали в СУ СК по Кузбассу.

Материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.

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