Пенсионерка из Кузбасса попала под суд за выражение мнения в комментариях соцсети

62-летняя жительница города Междуреченск в 2019 году оставила комментарий, в котором содержались провокационные высказывания. В результате через два года текстом заинтересовались стражи закона.

Эксперты пришли к выводу, что слова пенсионерки призывали к совершению враждебных действий по отношению к группе лиц, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения общности территории и отношению к религии.

– Обвиняемой проведена психолого-психиатрическая экспертиза, она признана вменяемой. Со следствием женщина сотрудничала, вину признала, – прокомментировали в СУ СК по Кузбассу.

Материалы были переданы в суд для рассмотрения по существу.