Пенсионерка из Кузбасса попала под суд за комментарий

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Пожилая дама решила оставить комментарий в социальной сети, за что предстанет перед кузбасским судом.

61-летняя женщина из Междуреченска в 2020 году в социальной сети со своей личной страницы оставила комментарий с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку национальности, происхождения, языка и отношения к религии.


Сообщение оказалось в свободном доступе для неограниченного круга лиц, им заинтересовались стражи закона.

В рамках расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что материалы относятся к экстремистским. Обвиняемой проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признана вменяемой, прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

За свои слова пожилая дама попала под статью по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

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