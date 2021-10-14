Пенсионерка из Кузбасса попала под суд за комментарий

61-летняя женщина из Междуреченска в 2020 году в социальной сети со своей личной страницы оставила комментарий с негативной оценкой группы лиц, объединенных по признаку национальности, происхождения, языка и отношения к религии.

Сообщение оказалось в свободном доступе для неограниченного круга лиц, им заинтересовались стражи закона.

– В рамках расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, которая установила, что материалы относятся к экстремистским. Обвиняемой проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признана вменяемой, – прокомментировали в ГУ МВД Кузбасса.

За свои слова пожилая дама попала под статью по ч. 1 ст. 282 УК РФ. Со следствием женщина сотрудничала, вину признала. Материалы дела будут переданы в суд для рассмотрения по существу.