Пенсионерка из Кузбасса перевела мошенникам сотни тысяч рублей в надежде на компенсацию

По информации стражей порядка, на телефон 75-летней жительницы Юрги поступил звонок с неизвестного номера, в ходе которого злоумышленник рассказал собеседнице о ее праве на получение компенсации в размере 400 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные БАДы.

Кроме того, мошенник предложил горожанке позвонить в финансовую организацию для уточнения информации и продиктовал ей номер телефона. Перезвонив незнакомый голос заявил о необходимости оплатить услуги по возврату денег в размере 25 000 рублей.

– В течение нескольких недель потерпевшая под различными предлогами перевела мошенникам в общей сложности 530 000 рублей. Однако не получив обещанной компенсации, жительница Юрги поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате когда женщина поняла, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.