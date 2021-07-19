Пенсионерка из Кузбасса перевела мошенникам сотни тысяч рублей в надежде на компенсацию

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Жительница Юрги попалась на уловки мошенников и перевела им более 500 тысяч рублей. При этом женщине обещали выплатить компенсацию за некачественные медицинские препараты.

По информации стражей порядка, на телефон 75-летней жительницы Юрги поступил звонок с неизвестного номера, в ходе которого злоумышленник рассказал собеседнице о ее праве на получение компенсации в размере 400 тысяч рублей за ранее приобретенные некачественные БАДы.


Кроме того, мошенник предложил горожанке позвонить в финансовую организацию для уточнения информации и продиктовал ей номер телефона. Перезвонив незнакомый голос заявил о необходимости оплатить услуги по возврату денег в размере 25 000 рублей.

В течение нескольких недель потерпевшая под различными предлогами перевела мошенникам в общей сложности 530 000 рублей. Однако не получив обещанной компенсации, жительница Юрги поняла, что была обманута, и сообщила о произошедшем в полицию, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате когда женщина поняла, что стала жертвой преступления, она обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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