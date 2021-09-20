Пенсионерка из Кузбасса отдала 600 тысяч рублей за дистанционные обряды исцеления

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73-летняя жительница Кемеровской области заплатила почти миллион рублей за псевдолечение.

Полиция Кузбасса сообщила о розыске подозреваемой в деле о мошенничестве. По данным следствия, псевдогадалка получала деньги от пенсионерки за дистанционные магические ритуалы для улучшения здоровья. За несколько месяцев 73-летняя женщина перевела "целительнице" более 600 тысяч рублей. Когда пенсионерка поняла, что обряды не приносят результатов ‒ обратилась в полицию.


Сейчас личность мошенницы устанавливается следствием, сообщили в пресс-службе полиции.


По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой может грозить срок до пяти лет лишения свободы.

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