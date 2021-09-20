Пенсионерка из Кузбасса отдала 600 тысяч рублей за дистанционные обряды исцеления

Полиция Кузбасса сообщила о розыске подозреваемой в деле о мошенничестве. По данным следствия, псевдогадалка получала деньги от пенсионерки за дистанционные магические ритуалы для улучшения здоровья. За несколько месяцев 73-летняя женщина перевела "целительнице" более 600 тысяч рублей. Когда пенсионерка поняла, что обряды не приносят результатов ‒ обратилась в полицию.

Сейчас личность мошенницы устанавливается следствием, сообщили в пресс-службе полиции.

По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Подозреваемой может грозить срок до пяти лет лишения свободы.