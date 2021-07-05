Пенсионер в зеленых штанах пропал в Кемерове

Добровольцы ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области начали поиски 83-летнего Алаторцева Ивана Прокопьевича. Мужчина 1938 года рождения пропал 4 июля – в этот день он ушел из дома, но не вернулся обратно.

Приметы пенсионера: рост 178 сантиметров, имеет плотное телосложение, стрижка – короткая, волосы – седые, глаза – зеленые.

На момент, когда пожилого кемеровчанина видели в последний раз, на нем были надеты: куртка и штаны зеленого цвета, зеленая рубашка с желто-зелеными пятнами, а также серые тапочки.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пенсионера, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.