Пенсионер в сиреневых сапогах пропал в Кузбассе

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Волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области поделились ориентировкой на 65-летнего жителя пгт. Ижморский. Местонахождение престарелого мужчины неизвестно с 9 мая.

В Кемеровской области поисковики занимаются розыском пропавшего 65-летнего Морозова Валерия Ивановича. По информации, которую распространили волонтеры, мужчина 1954 года рождения ушел из дома еще 9 мая 2021 года, однако больше не возвращался домой. Сейчас его поисками занялись волонтеры.


Приметы кузбассовца, известные волонтерам: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые с проседью, глаза карие.


На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: темно-коричневая ветровка, серая футболка, синие джинсы и сиреневые сапоги с красной подошвой.


Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться кузбасский пенсионер, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.

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