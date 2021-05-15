Пенсионер в сиреневых сапогах пропал в Кузбассе

В Кемеровской области поисковики занимаются розыском пропавшего 65-летнего Морозова Валерия Ивановича. По информации, которую распространили волонтеры, мужчина 1954 года рождения ушел из дома еще 9 мая 2021 года, однако больше не возвращался домой. Сейчас его поисками занялись волонтеры.

Приметы кузбассовца, известные волонтерам: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, волосы русые с проседью, глаза карие.

На момент, когда мужчина пропал, на нем были одеты: темно-коричневая ветровка, серая футболка, синие джинсы и сиреневые сапоги с красной подошвой.

Всех неравнодушных кузбассовцев, обладающих какой-либо информацией о том, где сейчас может находиться кузбасский пенсионер, просят сообщить ее по номерам 112 или 88007005452.