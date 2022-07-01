Пенсионер в футболке цвета хаки исчез в Кузбассе

Пимулин Виктор Александрович 1948 года рождения пропал без вести в поселке Степном Новокузнецкого района. Пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 30 июня текущего года.

Рост пропавшего составляет 172 сантиметра. Худощавого телосложения. Волосы седые, глаза карие. Был одет в футболку и штаны цвета хаки, а также черные кроссовки. С собой у кузбассовца был синий пакет, следует из ориентировки поискового отряда "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем пенсионере, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также продолжаются поиски кузбассовца в черном спортивном костюме, новокузнечанина в бордовой футболке, прокопчанки с черным пакетом и ушедшей в лес пенсионерки.

Ранее волонтеры попросили помощи в обнаружении родственников потерявшей память женщины.