Пенсионер скончался в собственном погребе в Кузбассе

Сообщение о нахождении трупа 68-летнего пенсионера в Ленинск-Кузнецком районе поступило правоохранителям в воскресенье, 25 июля. По информации в СУ СКР была организована доследественная проверка. В ходе нее предварительно было установлено, что пенсионер в канун своей гибели занимался сушкой погреба, для чего в помещении он развел костер. Супруга кузбассовца решила проверить его утром следующего дня.

- <...> обнаружила мужа на дне погреба, мужчина не отзывался и не шевелился, - уточнили в ведомстве.

На место прибыли специалисты МЧС, которые достали тело из помещения на поверхность. В причинах смерти пенсионера разберутся судмедэксперты. Процессуальные решения будут приняты по итогам указанных проверок.