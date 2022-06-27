Пенсионер сбил женщину на пешеходном переходе в Юрге

Жители Юрги в сообществе во "ВКонтакте" поделились кадрами с места ДТП, в результате которого под колеса авто попала женщина 1959 года рождения. По данным региональной ГИБДД, авария произошла в 14:31 на улице Никитина, 36а.

– 75-летний водитель Honda Logo совершил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу,– уточнил собеседник.

В комментариях под постом очевидцы сказали, что на месте происшествия была "лужа крови", а вот на лобовом стекле авто осталась крупная вмятина от удара. Сейчас пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, ей назначено стационарное лечение.