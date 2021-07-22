Пенсионер с усами, рыжая девушка и молодой мужчина бесследно исчезли в Кузбассе

Представители ПО "Лиза Алерт" опубликовали несколько ориентировок на поиски пропавших кузбассовцев, проживающих в одном муниципалитете. Первым из них исчез Кискоров Денис Александрович 1989 года рождения (поселок Ортон в Междуреченске), с 13 апреля данных о его месте пребывания нет. Мужчина ростом 169 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие.

В другом поселке Междуреченска — поселке Лужба — ищут Усову Марию Сергеевну 2001 года рождения (пропала 20 июля). Девушка ростом 165 см, нормального телосложения, с рыжими волосами и карими глазами. На момент исчезновения была одета в антимоскитный костюм-сетку, серо-бордовую ветровку, синие джинсы, кроссовки и кепку белого цвета, козырек у кепки малиновый.

Днем ранее, 19 июля, уже в самом Междуреченске ушел из дома и не вернулся Хлобыстов Александр Петрович 1935 года рождения. Среди особых примет отмечается наличие усов. Пропавший ростом 160 см, плотного телосложения, седой, глаза голубые. С собой у него была черная сумка. Одежда: серые рубашка и брюки, черные сандалии зеленая пятнистая кепка.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождение пропавших, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.