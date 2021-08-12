+7 (3842) 75-55-55
info@avoka.do

Пенсионер с потерей памяти и молодой мужчина пропали без вести в Кузбассе

0
Фото:  

В двух городах Кемеровской области объявлены поиски пропавших без вести людей.

Несколько дней назад, 7 августа, в Топках ушел из дома и не вернулся Голубцов Юрий Александрович 1944 года рождения. Об этом стало известно из сообщения ПО "Лиза Алерт" в соцсетях в четверг, 12 августа. Согласно данным отряда, рост горожанина составляет 173 см, худощавое телосложение, голубые глаза. Седовласый пенсионер был одет в голубую рубашку с коротким рукавом, черные спортивные штаны, коричневые сандалии, черную болоньевую шапку с мехом. Отмечается, что у мужчины возможна потеря памяти.


Поисками еще одного пропавшего занялись в Новокузнецке. Ламбрианади Евгений Владимирович 2001 года рождения пропал накануне, 11 августа. Согласно ориентировке, молодой человек довольно высокий (183 см), худощав с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. В день исчезновения на нем были бело-голубая рубашка в полоску, синие джинсы и черные туфли.


Всех, кому известно возможное местопребывание кузбассовцев, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/28034

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined