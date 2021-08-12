Пенсионер с потерей памяти и молодой мужчина пропали без вести в Кузбассе

Несколько дней назад, 7 августа, в Топках ушел из дома и не вернулся Голубцов Юрий Александрович 1944 года рождения. Об этом стало известно из сообщения ПО "Лиза Алерт" в соцсетях в четверг, 12 августа. Согласно данным отряда, рост горожанина составляет 173 см, худощавое телосложение, голубые глаза. Седовласый пенсионер был одет в голубую рубашку с коротким рукавом, черные спортивные штаны, коричневые сандалии, черную болоньевую шапку с мехом. Отмечается, что у мужчины возможна потеря памяти.

Поисками еще одного пропавшего занялись в Новокузнецке. Ламбрианади Евгений Владимирович 2001 года рождения пропал накануне, 11 августа. Согласно ориентировке, молодой человек довольно высокий (183 см), худощав с темно-русыми волосами и серо-зелеными глазами. В день исчезновения на нем были бело-голубая рубашка в полоску, синие джинсы и черные туфли.

Всех, кому известно возможное местопребывание кузбассовцев, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.