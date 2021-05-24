Пенсионер пропал в Кузбассе

В Кузбассе пропал без вести 66-летний Савелькин Николай Александрович. Ориентировку на поиски жителя Кузбасса 1954 года рождения распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» в Кемеровской области. Местонахождение мужчины неизвестно с 22 мая - в этот день он покинул свой дом в деревне Инюшка, расположенной в Беловском районе, и не вернулся обратно.

Приметы пропавшего: рост 173 сантиметра, имеет нормальное телосложение, волосы седые, глаза карие.

К текущему моменту неизвестно, что именно было надето на пенсионере.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшего человека, просят звонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.