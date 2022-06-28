Пенсионер погиб при пожаре в квартире в Юрге

Во вторник, 28 июня, ночью в 1:03 спасатели получили сигнал об огне в пятиэтажном доме на улице Кирова в Юрге. На место выехали 10 огнеборцев на четырех автоцистернах. Потушили пламя в 1:37. Во время разбирательств оказалось, что в квартире, из окон которой вырывалось пламя, находился мужчина.

– Комната полностью выгорела, стены квартиры внутри закоптились. Общая площадь возгорания 6 "квадратов", – сказали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбасу.

Причина воспламенения до сих пор не известна. В Кузбасском центре медицины катастроф корреспонденту AVOKADO сказали, что в результате пожара погиб 70-летний пенсионер.