Пенсионер не смог попасть домой после похода в магазин в Кемерове

В Кемерове пожилой мужчина решил сходить в магазин, чтобы приобрести гостинцы для внуков, собиравшихся прийти к нему в гости. Стоя возле двери, он начал открывать дверь, однако ключи разломался. Одна из его частей осталась внутри замка. Ликвидировать проблему самостоятельно пенсионер не смог и принял решение обратиться к спасателям.

Специалисты прибыли в один из домов, расположенных на улице Тайгинская. Там, помогая пенсионеру, они вытащили часть ключа при помощи специальных инструментов.