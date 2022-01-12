Пенсионер на легковушке перевернулся после контакта с сугробом в Кемерове

Пользователи Сети в сообществе во "ВКонтакте" рассказали о произошедшем в кузбасской столице ДТП, участниками которого стали автомобиль и неподвижный сугроб.

– Сегодня на Октябрьском пожилой водитель наехал на сугроб и перевернулся. Никто даже не остановился помочь, – прокомментировал очевидец.

В ГИБДД Кемерова корреспонденту редакции AVOKADO сообщили, что сигнал о произошедшей аварии к ним поступил сегодня, 12 января. Однако, когда стражи закона прибыли на указанное место, то перевернутого авто на месте не обнаружили. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства инцидента.