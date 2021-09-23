Пенсионер из Кемерова серьезно пострадал в своем доме

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Помощь спасателей потребовалась пожилому кемеровчанину, который сломал бедро в собственном доме.

Кемеровчанка вызвала спасателей для помощи своему отцу. Инцидент произошел в частном доме в Заводском районе города. Как оказалось, горожанка отлучилась из дома, где остался ее 63-летний отец, а по возвращении обнаружила его на дне погреба.

— В отсутствие дочери пенсионер решил проявить самостоятельность: открыл крышку погреба, начал спускаться и потерял равновесие, — сообщили в Кемеровской службе спасения.

Мужчина лежал внизу, при падении сломав бедро правой ноги. Ему поставили укол и наложили шину — это было необходимо для того, чтобы вызволить пострадавшего наверх. Транспортировка проходила при помощи треноги и альпинистского снаряжения. Уже по окончании поднятия пенсионера положили на жесткий щит, он был госпитализирован.

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