Пенсионер без волос пропал в Кузбассе после похода в лес

Зубашевский Виктор Андреевич 1939 года рождения проживает в городе Мыски. Накануне, 7 мая, пенсионер ушел в лес и не вернулся.
Рост пропавшего составляет 164 сантиметра. Телосложение худощавое, волосы отсутствуют. Глаза светло-карие. Как сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт", одежда кузбассовца на момент исчезновения неизвестна.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о возможном местонахождении пенсионера, просят позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.
Кроме того, продолжаются поиски кузбассовца в сапогах, голубоглазой пенсионерки, мужчины в синих кроссовках, киселевчанина ростом 180 сантиметров
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