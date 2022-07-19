Пенсии части кузбассовцев увеличатся с 1 августа

В отделении ПФР по Кузбассу журналисту AVOKADO рассказали, что с 1 августа 2022 года работающим пенсионерам произведут беззаявительный перерасчет пенсии. Это затронет тех, кто получает страховые пенсии по старости и инвалидности. При этом работодатель пенсионера должен был уплачивать в пенсионный фонд страховые взносы.

– Законом определена максимальная величина пенсионных коэффициентов, которая учитывается при таком перерасчете – не более 3. В денежном эквиваленте максимальная сумма при перерасчете может составить 354 рубля 30 копеек, – рассказали корреспонденту AVOKADO специалисты регионального отделения ПФР.

Также отмечается, что в Кемеровской области на сегодняшний день проживают около 680 000 получателей страховой пенсии по старости и по инвалидности, из которых более 185 000 продолжают работать.