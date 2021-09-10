Пельмени и другие продукты опять подорожали в Кузбассе

На территории Кемеровской области за минувший август индекс потребительских цен составил 100,34% по отношению к июлю, 105,37% к декабрю 2020 года и 107,88% к августу 2020 года.

Из свежих данных от статистического органа следует, что за месяц увеличилась цена на лимоны, теперь потребителям они обойдутся дороже в 23,29% (+27,38% за год), что касается апельсинов, то прирост составил 12,33% (-13,7% за год), мясные детские консервы подорожали на 6,9% (+12,23%), мягкие конфеты – 5,14% (+14,04%), зарубежное пиво – на 4,83% (–8,9%), орехи – на 4,76% (+4,51%), отечественное пиво – на 2,51% (+2,02%).

На сегодняшний день в среднем килограмм лимонов стоит 173 рубля, апельсинов – 103,34 рубля. За литр импортного пива покупателю придется отдать 149,55 рубля, а на приобретении пенного напитка отечественного производства есть возможность сэкономить, оно обойдется всего лишь в 109,01 рубля, в то время как килограмм пельменей – 275,48 рубля.

Некоторые товары стали дешевле по сравнению с августом, но если сравнить с показателями годовалой давности, то становится видно, что многие подешевевшие продукты на самом деле значительно прибавили в стоимости за год. В этот список вошли: свекла – на 51,2% (при этом подорожала на 22,39% за год), морковь – на 35,5% (+17,18% за год), картофель – на 33,5% (подорожал на 43,98%), помидоры – на 24,3% (+9,13%), огурцы – на 21% (+32,05%), виноград – на 16% (+8,63%), растворимый кофе – на 8,23% (+1,52%), бананы – на 8,25% (+1,87%), капуста – на 8,2% (+79,54%), яйца – на 4,85% (+13,07%), сгущенка – на 3,8% (+4,83%), российское игристое вино – на 3,5% (+11,46%).

В среднем кило свеклы обходился кузбассовцам по 42,74 рубля, морковки – 51,53 рубля, картошки – 35,12 рубля, помидоров – 80,77 рубля, огурцов – 63,49 рубля, десяток яиц – 56,73 рубля.