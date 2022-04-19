Педофил из Кузбасса отправится на 20 лет в тюрьму за изнасилование падчерицы

На протяжении двух лет 13-летняя девочка из Кузбасса была жертвой педофила. Муж ее матери вступал с ней в сексуальные отношения.

Об этом узнал старший брат и рассказал все матери. Она же обратилась в полицию и злоумышленника задержали.

– В ходе предварительного следствия обвиняемому проведена психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, однако у него имеется расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии, – передает СК по Кемеровской области.

Материалы уголовных дел по статьям "Изнасилование, совершенное с использованием беспомощного состояния потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста", "Изнасилование несовершеннолетней", "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней" были переданы в суд.

48-летний мужчина проведет 20 лет и 6 месяцев в колонии строгого режима.