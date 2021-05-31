Печи на кемеровском предприятии перестали работать на 3 месяца из-за нарушений требований безопасности

При проверке, проведенной в одной из кемеровских организаций, специалисты выявили нарушения, из-за которых могли погибнуть люди.

– Устранены не все обстоятельства, послужившие основанием назначения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, сохраняется угроза жизни и здоровью людей, – рассказали в пресс-службе УФССП Кузбасса.

В ведомстве также перечислили соответствующие нарушения. Таким образом, известно, что организация не зарегистрировала опасный производственный объект в государственном реестре, не имеет лицензии на эксплуатацию взрывопожарных и химически опасных производственных объектов, также не осуществлялись мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий. Кроме того, в организации также отсутствовало положительное заключение экспертизы промышленной безопасности, как самого сооружения, так и эксплуатируемых плавильных печей.

В результате Заводским районным судом Кемерова было вынесено решение о признании юридического лица виновным по ч. 1 ст. 9.1 КоАП РФ («Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов»). В качестве наказания была приостановлена работа печей в организации на 90 суток. Использовать их разрешается только для проведения ремонта и экспертизы.